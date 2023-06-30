США заявили, что будут препятствовать развитию ракетной программы Ирана независимо от СВПД

Мэттью Миллер оценил санкции ООН по резолюции 2231.

Американские власти вместе с европейскими союзниками продолжат противодействовать развитию ракетной программы Ирана вне зависимости от действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231. Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге от 29 июня в Вашингтоне поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер. Чиновнику задали вопрос о том, какие намерение имеют страны Евросоюза по вопросу сохранения санкционного давления в отношении ракетной программы Тегерана. Известно, что действие ограничений истекает 18 октября 2023 года. Эти санкции ранее были одобрены в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН под номером 2231 о закреплении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года. В Вашингтоне полагают, что ракетная программа Ирана по-прежнему несет в себе угрозу для региональной и международной безопасности.

Мы не вносили изменений в санкционный режим в отношении Ирана... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе США подчеркнули, что продолжат работать со своими партнерами и союзниками в "евротройке" (Великобритания, Германия и Франция) и ЕС ради того, чтобы противостоять опасности, которая исходит от Ирана. Такая работа будет вестись вне зависимости от того, будут ли действовать или нет санкции ООН.

Госдеп: США четко дали понять, что не перебросят войска на Украину.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State