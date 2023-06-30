Госдеп: США четко дали понять, что не перебросят войска на Украину

Мэттью Миллер оценил поддержку ВСУ странами НАТО.

Американские власти не намерены перебрасывать собственные войска на территорию Украины, а Вашингтон четко дал это понять. Об этом журналистам в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ от 29 июня напомнил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. СМИ хотели узнать у чиновника относительно высказывания бывшего генерального секретаря НАТО (2009-2014) Андерса Фога Расмуссена. Ранее иностранец заявлял о том, что несколько государств-членов Североатлантического военного альянса могут "в индивидуальном порядке" ввести свои войска в регион конфликта. В Госдепе отметили, что ощутимую поддержку ВСУ блок продемонстрирует на своем летнем саммите, который состоится 11 и 12 июля в Вильнюсе.

Подчеркиваю, что президент четко дал понять, что войска США не будут переброшены на Украину... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State