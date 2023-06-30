Госдеп считает, что присутствие ЧВК "Вагнер" не поспособствует стабильности в Белоруссии

Мэттью Миллер оценил решение Александра Лукашенко.

Американское внешнеполитическое ведомство считает, что присутствие российской частной военной компании "Вагнер" в Белоруссии, как и в других странах, не будет способствовать стабильности в регионе. Соответствующее мнение в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне от 29 июня высказал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Чиновник ответил на вопрос о том, как ЧВК повлияет на ситуацию в республике и регионе.

Как я говорил раньше, решение пригласить "Вагнер" в Белоруссию стало еще одним знаком, что режим Лукашенко отдает приоритет интересам [Владимира Путина перед интересами своего народа. Присутствие "Вагнера" никогда не способствовало стабильности. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт добавил, что власти США продолжат призывать страны не приглашать к себе ЧВК "Вагнер", а также предпринимать действия по тому, чтобы привлечь "Вагнер" к ответственности.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State