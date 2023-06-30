Госдеп назвал конструктивным раунд переговоров между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

Мэттью Миллер оценил недавнюю встречу глав МИД в Вашингтоне.

Раунд переговоров в Вашингтоне с главами министерств по иностранным делам Азербайджана и Армении носил конструктивный характер. Такое мнение огласил в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 июня официальный представитель американского внешнеполитического ведомства в Вашингтоне Мэттью Миллер. Чиновник ответил на вопрос СМИ о перспективах проведения нового этапа встреч. Он пояснил, что не хочет оценивать возможные мероприятия жо того момента, пока они не состоятся.

Мы считаем, что переговоры были конструктивными. Госсекретарь США проводит сегодня встречи с главами МИД Армении и Азербайджана, а также встретится с ними вместе. Он расскажет сегодня о том, как прошли переговоры. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее российские миротворцы зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня в Мардакертском и Мартунинском районах Нагорного Карабаха. С армянской и азербайджанской сторон имеются раненые и погибшие.\

Госдеп: события в Карабахе не повлияли на график встреч глав МИД Азербайджана и Армении.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State