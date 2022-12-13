США завершили обучение украинских экипажей Patriot

Патрик Райдер рассказал о процессе интеграции ВСУ к другим специалистам по ПВО.

Подготовка 65 украинских военнослужащих использованию американских систем противовоздушной обороны Patriot на территории США завершена. В настоящее время иностранцы направлены в Европу для интеграции военных совместно с другими силами по управлению ПВО, которые ранее также были предоставлены киевскому режиму от Германии, Нидерландов и США. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге журналистами в Пентагона сделал официальный представитель минисерства по обороне, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

На этой неделе 65 украинских военных из подразделений ПВО завершили обучение Patriot в Форт-Силл (штат Оклахома) и уже вернулись в Европу. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер уточнил, что власти США подготовили более семи тысяч военнослужащих Украины, а международные союзники из 26 государств - более 11 тысяч солдат. Эксперт уточнил, что обучение проходило с апреля 2022 года по настоящее время. Украинских военных обучали владеть "более чем 20 системами" по 40 различным боевым программам.

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