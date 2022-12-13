США не обладают данными о том, что РФ смогла поднять обломки беспилотника в Черном море

Пентагон напомнил, что дрон MQ-9 разрушился при падении.

Власти США не обладают информацией о том, что РФ могла поднять обломки американского беспилотника MQ-9, который потерпел крушение в акватории Черного моря. Соответствующее заявление перед журналистами на регулярном брифинге В Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Таким образом чиновник ответил на вопрос о том, удалось ли российской стороне поднять со дна акватории Черного моря упавший туда американский дрон.

Мы видели сообщения СМИ о том, что они могли поднять какие-то обломки с поверхности. Мы не можем подтвердить эти сообщения. MQ-9 после крушения погрузился на большую глубину и не был поднят. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что российское министерство по обороне уточнило, что средства контроля Воздушно-космических сил РФ 14 марта зафиксировали полет американского военно-разведывательного беспилотника MQ-9 в районе полуострова Крым. При этом полет иностранного дрона совершался при выключенных транспондерах, при нарушении границ района временного режима использования воздушного пространства, который Москва установила после начала проведения специальной операции на Украине. Эти сведения ранее были переданы всем пользователям международного воздушного пространства в соответствии с нормами.

Пентагон заявил, что США не передают Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour