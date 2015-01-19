США вводят санкции в отношении 12 депутатов Госдумы, супруги и детей Пескова

Нед Прайс не стал раскрывать детали рестрикций.

США вводят санкции в отношении 12 депутатов Государственной Думы, супруги (олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки) и детей официального представителя администрации российского президента Дмитрия Пескова. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. Чиновник не стал говорить о конкретных введенных рестрикциях.

Мы вводим санкции в отношении 12 депутатов Госдумы…, а также супруги и взрослых детей … Дмитрия Пескова. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил в видеообращении к нации о начале проведения специальной военной операции на Украине. Такое решение главой страны принято в ответ на просьбу руководителей Донецкой и Луганской народных республик о помощи. Политик подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территории соседнего государства. Из-за проведения спецоперации США, ЕС, Великобритания, ряд других западных стран ввели новые антироссийские санкции.

Канада намерена ввести санкции в отношении Романа Абрамовича и еще нескольких россиян.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State