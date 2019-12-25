Канада намерена ввести санкции в отношении Романа Абрамовича и еще нескольких россиян

В список также попали Мурашко, Патрушев, Крашенинников.

Канада намерена ввести санкции в отношении бизнесмена Романа Абрамовича и еще нескольких россиян. Такое заявление на пресс-конференции в польской столице Варшаве сделал премьер-министр Джастин Трюдо. Днем ранее Оттава внесла в "черный список" официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, начальницу RT Маргариту Симонян, журналиста Владимира Соловьева, генерального директора Первого канала Константина Эрнста, предпринимателя Олега Дерипаску из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Сегодня я могу объявить о еще пяти частных лицах, в отношении которых будут наложены санкции, включая Романа Абрамовича. Эти лица будут лишены возможности вести дела в Канаде и их счета будут заморожены. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Также под новые канадские рестрикции попали министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, глава здравоохранения Михаил Мурашко, глава профильного комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Виктор Гаврилов и Дмитрий Иванов.

Шойгу вручил госнаграды военным, отличившимся во время спецоперации на Украине.

Фото: Facebook / Justin Trudeau