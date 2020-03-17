США вводят санкции против министра обороны Сирии

Об этом гласит сообщение американского Минфина.

В связи с ситуацией в Сирии власти США расширили санкционный список. В него вошел министр обороны страны, генерал Али Абдалла Айюб. Уведомление об этом опубликовано на сайте министерства финансов США.

Отметим, что Айюб занимает пост заместителя главнокомандующего армией Сирии и руководит министерством обороны страны с 2018 года.

Ранее мы сообщали о том, что Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки. Турция при этом зафиксировала пять нарушений. Все они – в сирийском Идлибе.