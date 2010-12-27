США ввели санкции против главы МВД Грозного Аслана Ирасханова

Америка считает, что Ирасханов причастен к нарушению прав человека.

Америка объявила о вводе санкций против начальника грозненского МВД Аслана Ирасханова. В США считают, что Ирасханов причастен к грубому нарушению прав человека. Об этом сообщается в опубликованном 10 декабря заявлении Госдепартамента.

В ведомстве уверены, что глава МВД ответственен за казни 27 мужчин, которые провели без надлежащего судебного разбирательства.

В санкционном списке оказался также бывший генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби. Его обвиняют в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

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