  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
США ввели санкции против главы МВД Грозного Аслана Ирасханова
Сегодня, 20:22
56
himif

США ввели санкции против главы МВД Грозного Аслана Ирасханова

0 0

Америка считает, что Ирасханов причастен к нарушению прав человека.

Америка объявила о вводе санкций против начальника грозненского МВД Аслана Ирасханова. В США считают, что Ирасханов причастен к грубому нарушению прав человека. Об этом сообщается в опубликованном 10 декабря заявлении Госдепартамента.

В ведомстве уверены, что глава МВД ответственен за казни 27 мужчин, которые провели без надлежащего судебного разбирательства.

В санкционном списке оказался также бывший генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби. Его обвиняют в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

МИД РФ: Новые антироссийские санкции США не останутся без ответа

Теги: аслан ирасханов, санкции
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии