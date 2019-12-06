МИД РФ: Новые антироссийские санкции США не останутся без ответа

МИД готовит ответ на санкции США против семи российских компаний и 17-и физических лиц.

В пятницу, 6 декабря, представители МИДа прокомментировали недавние антироссийские санкции США. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

По мнению представителей МИДа - новые санкции от Вашингтона являются антироссийской пропагандой. В официальном ответе отмечается, что вместо развития нормальных отношений между двумя странами, в частности в правоохранительной сфере, некоторые политики США стараются очернить Россию, разрушая тем самым двухсторонние отношения

МИД подчеркнул, что подобные "выпады" не останутся без ответа Российской стороны.

Ранее США ввели санкции против семи российских компаний и 17-и физических лиц.

Piter.TV сообщал, что неизвестные напали на базу США в Сирии.