SANA: Неизвестные напали на базу США в Сирии

Вооруженные люди атаковали американских военных.

В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу. Бойцы атаковали военное формирование на юго-востоке страны. Об этом сообщили местные журналисты. Телеканал Al-Ikhbariya уточнил, что речь идет о незаконном центре американцев. Они разместили свою базу на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор.

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Известно, что нападение совпало с прибытием на базу грузовиков, груженных военной техникой. США вместе с союзниками с 2014 года находятся на территории Сирии. Они борются против террористов. Они действуют без разрешения властей страны и одобрения ООН.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Сирии успешно испытали российскую С-500.

Видео: YouTube/MILITARY CHANNEL