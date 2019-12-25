США ввели новые санкции против российских граждан и компаний

Среди компаний под санкции попали Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY.

США ввели новые санкции против российских граждан, фирм и семи компаний из трёх стран, связанных с выходцами из России. Об этом сообщает сайт американского министерства финансов.

Санкции направлены против сети организаций, связанных с близким к Кремлю предпринимателю Евгению Пригожину. Речь о компаниях и гражданах, которые занимались расширением влияния РФ в ЦАР.

Также причиной новых санкций стала киберпреступность, вмешательство в выборы США, события на Украине.

В новый санкционный список попали жители Санкт-Петербурга Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин. Также гражданин Финляндии Никита Ковалевский и Александр Кузин, Дмитрий Сытый, Евгений Ходотов, которые живут в Центральной африканской республике.

Среди компаний под санкции попали Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY.

Ранее РФ расширила черный список представителей ЕС, которым запрещён въезд в страну.

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