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РФ расширила черный список представителей ЕС, которым запрещён въезд в страну
Сегодня, 16:32
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matveyvn

РФ расширила черный список представителей ЕС, которым запрещён въезд в страну

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В МИДе подчеркнули, что Евросоюз игнорирует предложения Москвы вести профессиональный диалог.

Россия расширила черный список представителей Евросоюза, которым запрещён въезд в страну. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел РФ.

Отмечается, что Россия вынуждена ввести новые ограничения из-за того, что ЕС продолжает расширять санкции в отношении РФ под надуманными и абсурдными предлогами.

Имена тех, кому ограничат въезд в РФ, пока не называются. Их число доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза.

В МИДе подчеркнули, что Евросоюз игнорирует предложения Москвы вести профессиональный диалог.

Ранее ЕК предложила изменить миграционную систему ЕС.

Фото: pixabay.com

Теги: евросоюз, мид рф, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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