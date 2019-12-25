РФ расширила черный список представителей ЕС, которым запрещён въезд в страну

Россия расширила черный список представителей Евросоюза, которым запрещён въезд в страну. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел РФ.
Отмечается, что Россия вынуждена ввести новые ограничения из-за того, что ЕС продолжает расширять санкции в отношении РФ под надуманными и абсурдными предлогами.
Имена тех, кому ограничат въезд в РФ, пока не называются. Их число доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза.
В МИДе подчеркнули, что Евросоюз игнорирует предложения Москвы вести профессиональный диалог.
Ранее ЕК предложила изменить миграционную систему ЕС.
Фото: pixabay.com
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