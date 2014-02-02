США воздержались от комментариев на тему похорон Горбачева

Карин Жан-Пьер не ответила на вопрос о том, отправит ли Белый дом представителя в РФ на похороны экс-лидера СССР.

США воздержались от комментариев на тему похорон бывшего советского президента Михаила Горбачева. В рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене заметила, что ей нечего анонсировать в контексте возможной отправки представителя страны на траурную церемонию в Москву.

Мне нечего объявить или анонсировать на данном этапе по этой теме. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Советскому политику был 91 год. Прощальная церемония запланирована на 3 сентября. Она состоится в Колонном зале Дома Союзов в центре столицы, доступ на церемонию будет свободным.

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Фото и видео: Белый дом