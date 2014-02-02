Карин Жан-Пьер назвала два последствия принятия "ценового потолка".

США оценили последствия установления ценового потолка на российскую нефть. В рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене заявила о том, что такое решение не просто ограничит доходы Москвы от экспорта собственных энергетических ресурсов, но также и позитивно скажется на снижении общемировых цен.

Мы рассчитываем, что реализация такой меры позволит не только снизить доходы ... от продажи нефти, но также снизить общемировые цены. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

После начала военной спецоперации на Украине страны коллективного Запада усилили антироссийское санкционное давление. Германия и другие государства ЕС совместно одобрили шесть пакетов с ограничениями, включая эмбарго на поставки угля и нефти.

Байден запутался в строках конституции США.

Фото и видео: Белый дом