Байден запутался в строках конституции США

Президент США опять перепутал государствообразующие документы.

Американский президент Джо Байден перепутал начало конституции США с Декларацией независимости.Конфуз произошел во время выступления главы государства на мероприятии, проводимом в штате Пенсильвания.

"Мы, народ", - так начинается наша конституция… декларация. Джо Байден, президент США

Напомним, что Конституция США, Декларация независимости и Билль о правах представляют из себя три основополагающих документа для страны. В июне 2020 года политик уже запомнился публике путанницей в государствообразующих документах. В тот раз президент США сослался на Конституцию, однако на самом деле процитировал строчку, которая указана в Декларации независимости.

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Фото и видео: Белый дом