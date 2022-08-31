Байден запутался в строках конституции США

Американский президент Джо Байден перепутал начало конституции США с Декларацией независимости.Конфуз произошел во время выступления главы государства на мероприятии, проводимом в штате Пенсильвания.
"Мы, народ", - так начинается наша конституция… декларация.
Джо Байден, президент США
Напомним, что Конституция США, Декларация независимости и Билль о правах представляют из себя три основополагающих документа для страны. В июне 2020 года политик уже запомнился публике путанницей в государствообразующих документах. В тот раз президент США сослался на Конституцию, однако на самом деле процитировал строчку, которая указана в Декларации независимости.
Активистка движения за аборты предложила Байдену стерилизовать всех мужчин в США.
Фото и видео: Белый дом
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