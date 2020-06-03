Бонни Дженкинс призвала Россию к "добросовестности".

США выразили желание подписать новый документ с РФ на замену ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). Соответствующее заявление в рамках брифинга в Вашингтоне с журналистами сделала заместитель американского государственного секретаря по вопросу контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Две крупнейшие ядерные державы сократили свои ядерные арсеналы. Это работа, которую мы делали в течение нескольких лет. Мы надеемся получить новое соглашение. Мы хотим вернуться за стол переговоров и начать диалог с Россией. Бонни Дженкинс, замгоссекретаря США

Напомним, что действие ДСНВ истекает в 2026 году. Бонни Дженкинс уточнила, что Вашингтон хотел бы начать переговоры с российскими коллегами, но на текущий момент не знают сроков возобновления общения по данному вопросу. Бонни Дженкинс полагает, что это произойдет в тот момент, как только Россия станет действовать "добросовестно". В Госдепе США подчеркнули, что имеют желание по возобновлению диалога, но им приходится обращать внимание на текущую "атмосферу безопасности".

В США считают несерьезным ответ РФ на предложения по обмену заключенными.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State