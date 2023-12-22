США выразили неуверенность, что сокращение поставок оружия Израилю будет верным решением

Мэттью Миллер оценил слова Жозепа Борреля о поддержке Израиля.

В американском внешнеполитическом ведомстве не рассматривали правительственное решение о сокращении поставок оружия для еврейского государства, а также не уверены, что это будет верным решением. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник прокомментировал прессе высказывание верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Дипломат ранее призвал власти поддерживающих Израиль стран ограничить поставки оружия.

Мы пока не делали такой оценки, <...> что такое решение будет более эффективным, чем те шаги, которые мы уже предприняли. Так что ответ - нет. Это не то решение, которое мы приняли на данный момент. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе США считают, что процесс начала бомбардировки Израилем города Рафах, расположенного в южной части палестинского анклава на Ближнем Востоке, не говорит о том, что израильская армия начала там проводить полномасштабную операцию.

В США воодушевлены шагами ЕС по замороженным активам РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State