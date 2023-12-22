В США воодушевлены шагами ЕС по замороженным активам РФ

Мэттью Миллер оценил юридической основой ЕС по поддержке Украины.

В американском внешнеполитическом ведомстве воодушевлены новыми решениями Европейского союза по российским замороженным активам. Власти страны продолжают обсуждать с международными партнерами "дополнительные шаги" такого рода. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Таким образом чиновник прокомментировал СМИ утверждение Советом ЕС постановления, создающего юридическую основу для хранения и использования прибыли от замороженных активов РФ для Украины. Специалист добавил, что меры направлены на то, чтобы Москва остановила свою СВО. Партнеры хотят гарантировать киевскому режиму, что РФ заплатит стране за причиненный ущерб.

Мы воодушевлены любыми действиями, которые ЕС может предпринять, чтобы использовать активы России во благо украинцев. Мы продолжаем вести активные переговоры, какие дополнительные шаги могут быть возможными в рамках национальных юридических систем и международного права. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Дипломат напомнил прессе о том, что администрация США ранее уже публично поддержала выработку Конгрессом США законодательства, нацеленного на изъятие замороженных авуаров РФ.

Госдеп не стал комментировать возможное включение Красикова в список граждан на обмен с РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State