Госдеп не стал комментировать возможное включение Красикова в список граждан на обмен с РФ

Мэттью Миллер оценил прогресс в вопросе обмена заключенными с Россией.

В американском внешнеполитическом ведомстве отказались комментировать потенциальное включение в список на обмен с с российской стороной осужденного на территории Германии гражданина РФ Вадима Красикова в контексте обмена осужденных на территории РФ Эвана Гершковича и Пола Уилана. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник пояснил СМИ, что власти страны продолжают добиваться освобождения своих граждан за границей. Он напомнил, что СШа уже не раз делали предложения Москве по теме.

Я не хочу комментировать дальнейшее развитие событий по этому делу. Мы продолжаем взаимодействовать. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал пояснять, говорил ли Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о Вадиме Красикове в контексте возможных договоренностей, которые могут достичь США и РФ по обмену обвиненного в шпионаже Эвана Гершковича.

Госдеп: ООН должна как можно быстрее реформировать БАПОР.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State