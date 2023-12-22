Госдеп: ООН должна как можно быстрее реформировать БАПОР

Мэттью Миллер оценил гуманитарный кризис в Секторе Газа.

В американском внешнеполитическом ведомстве полагают, что Организации Объединенных Наций необходимо как можно быстрее провести собственное расследование относительно деятельности Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а также реформировать агентство. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник отметил, что власти США по-прежнему считают необходимой возобновление гуманитарной деятельности БАПОР в секторе Газа.

Именно поэтому мы считаем важным, чтобы ООН провела быстрое и всестороннее расследование. Все необходимые реформы должны быть проведены. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State