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США изучают решение суда ООН, отклонившего большую часть претензий Украины к РФ

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Мэттью Миллер прокомментировал постановление, принятое в пользу России.

В американском внешнеполитическом ведомстве еще изучают решение Международного суда Всемирной организации, который отклонил большую часть украинских претензий Украины к России.  Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник отметил, что речь идет о достаточном объемном постановлении от ООН.

Мы видели это решение. Мы его изучаем, но реакции на него пока нет.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что Международный суд ООН отклонил большую часть претензий киевского режима по отношению к Москве в рамках существующего иска о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Госдеп опроверг сообщения о попытках США отсрочить вступление Украины в НАТО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, мэттью миллер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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