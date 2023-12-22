Госдеп опроверг сообщения о попытках США отсрочить вступление Украины в НАТО

Мэттью Миллер оценил слова Блинкена по расширению военного блока.

В американском внешнеполитическом ведомстве назвали неверными сообщения о том, что в Вашингтоне пытаются отсрочить вступление Украины в НАТО. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США поделился официальный представитель Мэттью Миллер.

Эти сообщения неверны. Вы неоднократно слышали, как президент и госсекретарь заявляли, что Украина станет членом НАТО. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее иностранный журнал Foreign Policy сообщил со ссылкой на собственные источники о том, что США и Германия пытаются отсрочить приглашение киевского режима в Североатлантический военный альянс. В понедельник, 29 января, американский государственный секретарь Энтони Блинкен уточнил прессе, что двери блока открыты для Украины. Однако руководитель Госдепа не стал говорить о тех предполагаемых сроках, в которые страна станет членов альянса.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State