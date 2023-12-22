Госдеп: оценочная миссия ООН может вскоре начать работу на севере Газы

Мэттью Миллер рассказал о совместном работе с Израилем в регионе.

В американском внешнеполитическом ведомстве ожидают, что первые шаги в отношении начала работы оценочной миссии ООН в северной части сектора Газы могут быть сделаны в ближайшие дни. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США поделился официальный представитель Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что власти США сотрудничают с еврейским государством по этому процессу. Он добавил, что начало работы такой миссии ранее пришлось приостановить в связи с деятельность радикального движения ХАМАС, начавшего совершать ракетные удары по Израилю.

Хотим, чтобы это началось как можно скорее. Мы ожидаем, что в ближайшие несколько дней произойдет первое продвижение специалистов ООН в сторону севера, которое заложит основу для дальнейшей работы этой оценочной миссии. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State