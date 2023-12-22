Госдеп: Израиль имел право на проведение операций против боевиков в больнице

Мэттью Миллер оценил реакцию США на атаку еврейского государства в городе Дженин.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что израильские силовики имели право на проведение рейда в больнице в городе Дженин, расположенном на Западном берегу реки Иордан. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США поделился официальный представитель Мэттью Миллер. Чиновник добавил, что власти США рассчитывают, что подобные миссии в регионе будут проводиться при соблюдении существующих гуманитарных норм.

Призываем к осторожности, когда какие-либо операции могут затронуть гражданских и учреждения. Это, конечно, касается и больниц. Мы понимаем, что Израиль сталкивается с реальными вызовами в сфере безопасности, у него есть законное право защищать от террористов. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер заметил, что руководство Израиля уведомило о том, что атака совершена в отношении боевиков из радикального движения ХАМАС. У одного их них находилось огнестрельное оружие. Согласно сообщению от Тель-Авива, палестинские радикалы "планировали осуществить террористические акты".

США обсуждают с ООН меры пресечения связей некоторых сотрудников БАПОР с ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State