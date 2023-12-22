США обсуждают с ООН меры пресечения связей некоторых сотрудников БАПОР с ХАМАС

Мэттью Миллер рассказал о расследовании, которое проводит ООН.

Американское внешнеполитическое ведомство обсуждает с ООН конкретные меры для пресечения связей некоторых сотрудников Ближневосточного агентства Всемирной организации для помощи палестинским беженцам, а также проведения работ (БАПОР) с радикальным движением ХАМАС. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США поделился официальный представитель Мэттью Миллер. Чиновник пояснил, что Вашингтон хочет получить гарантии того, что подобная ситуация никогда не повторится.

Мы хотим видеть привлечение к ответственности. БАПОР уволило восемь сотрудников и отстранило от работы еще нескольких. Мы взаимодействуем по поводу того, как должны выглядеть эти меры. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Американский чиновник заметил, что Вашингтон убежден в возможности ООН провести тщательное, прозрачное, оперативное и всестороннее расследование по ситуации с БАПОР на Блжем Востоке.

Госдеп: КНДР нужно отказаться от провокаций и вернуться к дипломатии.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State