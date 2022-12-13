Энтони Блинкен рассказал о ситуации на Ближнем Востоке.

Власти США выразили готовность добиваться снижения напряженности между Израилем и Палестиной. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая во время своего рабочего турне. Известно, что дипломат прибыл в Иерусалим с официальным визитом. Он пояснил, что администрация Вашингтона готова содействовать в конкретных предложениях по урегулированию регионального конфликта между странами Ближнего Востока. Госсекретарь США заметил, что слышал глубокие опасения по данному направлению от властей Палестины, руководства Израиля и международных партнеров из Каира.

Но я также слышал очень конструктивные идеи о практических шагах, которые могут предпринять обе стороны для снижения напряженности, для содействия сотрудничеству, для обеспечения безопасности людей. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен отметил, что поручил своим помощникам высокого ранга "остаться в регионе и продолжить консультации" о том, какие шаги следует предпринять на практике для урегулирования конфликта. При этом США считают, что Израиль и Палестина сами должны сыграть ведущую роль в принятии решений, поэтому Вашингтон "не питает иллюзий", что существующая проблема может быть снята в одночасье. В Госдепе подчеркнули, что стремятся к решению.

Лавров рассказал, что получил от Блинкена послание.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State