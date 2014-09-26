США в начале ноября предоставят ВСУ ЗРК NASAMS

Ллойд Остин рассказал о новых поставках и обучении военных на Украине.

Власти США планируют в начале ноября 2022 года передать Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами рассказал глава Пентагона Ллойд Остин. Чиновник пояснил, что уже после этих поставок представители США начнут обучать местных военнослужащих по вопросу того, как правильно использовать данные комплексы в боевых действиях.

Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить им NASAMS. Мы ожидаем, что в начале следующего месяца получится передать им эти средства и провести обучение ВСУ Ллойд Остин, глава Пентагона

Ллойд Остин уточнил, что украинские власти на текущий момент нуждаются в системах противовоздушной обороны, поэтому власти США рассматривают возможность поставки киевскому режиму систем Hawk из собственных запасов для защиты от ракетных ударов и беспилотников. При этом в Пентагоне не ответили на просьбу президента Владимира Зеленского о готовности вернуть территории, в том числе и Крым. Шеф оборонного ведомства США пояснил, что Украина должна самостоятельно обозначать свои цели.

Министр обороны США Остин заявил, что стратегия обороны описывает Россию как острую угрозу.

Фото и видео: YouTube / NowThis News