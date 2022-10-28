Министр обороны США Остин заявил, что стратегия обороны описывает Россию как острую угрозу

Власти США рассматривают Россию как "острую угрозу". Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин. Чиновник пояснил, что российская агрессия представляет непосредственную опасность национальным ценностям и интересам Вашингтона.
Стратегия национальной обороны описывает Россию как острую угрозу. Мы используем слово "острую" аккуратно. В отличие от Китая, Россия не может систематично представлять вызов для США в течение долгого срока.
Ллойд Остин, глава Пентагона
В профильно документе говорится о том, что США открыты для сотрудничества с Москвой по контролю над вооружениями. Ллойд Остин подчеркнул, что Пентагон продолжит выполнять свои обязательства по соглашению об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). США будут верифицировать соблюдение эти условий совместно с Москвой.
Генерал ВС США Ходжес признал, что Запад не сможет защитить Украину от российских ракет.
Фото и видео: YouTube / NowThis News
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