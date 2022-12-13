Патрик Райдер рассказал о том, что украинские военные завершили обучение по использованию данных ПВО-комплексов.

США смогут поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot быстрее, чем предполагалось. Соответствующее заявление сделал официальный представитель американского министерства по обороне, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Эксперт выступил в Вашингтоне на регулярном брифинге с журналистами.

По соображениям оперативной безопасности я не буду вдаваться в графики поставок. Мы уверены, что сможем доставить туда комплексы Patriot по ускоренному графику. Остановлюсь на этом. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Чиновник отказался пояснить прессе, будут ли эти системы вооружения переданы киевскому режиму до начала его планируемой попытки наступления в регионе конфликта. Однако Патрик Райдер подчеркнул, что может подтвердить достоверность публикаций в американских СМИ о том, что личный состав ВСУ прошел на территории США обучение по применению систем Patriot "быстрее, чем ожидалось". Когда силы ВСУ станут использовать эти системы ПВО, Пентагон дополнительно уведомит об этом общественность.

США не обладают данными о том, что РФ смогла поднять обломки беспилотника в Черном море.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour