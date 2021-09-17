Американские войска будут находиться на континенте постоянно.

США усилят свое военное присутствие в Австралии. Такое заявление в эфире местного телеканала 9News (в программе Today) сделал министр обороны Питер Даттон. Специалист уточнил, что Канберра прорабатывает вопрос размещения американских военнослужащих на своей территории на постоянной основе. Силы могут находится на юге континента.

Некоторые будут на постоянной основе, мы прорабатываем их численность. Большие возможности в этом на севере Австралии, где могут базироваться эти люди, но и в южных штатах тоже. Питер Даттон, глава Минобороны Австралии

Напомним, что сейчас в Австралии функционируют две американские военные базы. Речь идет о разведывательном центре, расположенном на севере в городе Алис-Спрингс, а также о военно-морском центре в Эксмауте в штата Западная Австралия. Даттон уточнил, что согласно новому соглашению с США Вашингтон привезет с собой на континент все виды самолетов, включая бомбардировщики, разные разведывательные.

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Фото и вилдео: YouTube / 9News