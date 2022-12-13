США создают средства для выведения российских спутников из строя

В Совете Федерации рассказали о космической угрозе со стороны Вашингтона.

Американские специалисты создают средства для выведения российских спутников из строя. Соответствующее заявление в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации, посвященному проекту "Стратегическая оборонная инициатива", сделал генерал-майор Анатолий Нестечук. Эксперт пояснил коллегам из парламента, что запуски малых боевых космических средств Пентагон может прятать во время выведения в космическое околоземное пространство аппаратов серий OneWeb или Starlink.

Ими разрабатываются, и некоторые образцы разработаны, проходят испытания, так называемые малые боевые космические средства. Они способны осуществить скрытый маневр, сближение с нашим аппаратом и его выведение из строя, в любых условиях обстановки. генерал-майор Анатолий Нестечук

Эксперт добавил, что в качестве носителя малых боевых космических систем США сегодня активно используется многоразовый воздушно-космический аппарат типа X-37B. Генерал-майор фиксирует для страны угрозу космического нападения со стороны Вашингтона. Если будут атакованы аппараты РФ, которые обеспечивают телекоммуникацию и связь, то это будет говорить о потери управления, а в первую очередь - стратегическими ядерными силами. Эксперт призвал не допускать такой ситуации.

Ракета "Протон" с метеоспутником "Электро-Л" стартовала с Байконура.

Фото и видео: Совет Федерации