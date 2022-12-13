США сообщили, что внимательно следят за соблюдением санкций против России

Энтони Блинкен рассказал о специальных разрешениях для стран Центральной Азии, которые дают возможность сотрудничать с попавшими под санкции компаниями РФ.

Американские власти сообщили, что внимательно следят за соблюдением западных антироссийских санкций. Соответствующее заявление в ходе выступления на совместной пресс-конференции с журналистами в Астане сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Чиновник пояснил, что вместе с этим требованием власти страны принимают послабления для компаний, в том числе из Центральной Азии, которые взаимодействуют с Россией и попавшими под ограничения российскими предприятиями в сфере экономики. В частности, речь идет о выдаче специальных разрешений

Мы пристально следим за соблюдением санкций. И мы ведем обсуждение с рядом стран, включая наших партнеров по Формату "С5+1" по поводу сопутствующих экономических последствий. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Пр словам американского дипломата, такие разрешения необходимы для того, чтобы эти иностранные компании "свернули" свою деятельность и "прекратили связи" с российскими контрагентами. Энтони Блинкен заметил, что не так просто сделать это, как просто "переключить выключатель". Иностранный гость пояснил, что Вашингтон учитывает негативные последствия украинского кризиса для третьих государств, поэтому делает все возможное для того, чтобы "минимизировать и смягчить их" для международных союзников.

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Фото и видео: YouTube / The Independent