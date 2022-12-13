США введут против Китая санкции в случае помощи России в спецоперации

Энтони Блинкен рассказал о том, что Пекин столкнется со сложностями во взаимоотношениях с мировыми державами, если будет помогать России в военном плане.

Американские власти введут санкционное давление против Китая в том случае, если Пекин поможет России в ходе проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление государственный секретарь США Энтони Блинкен сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с казахстанским коллегой, организованной в Астане. Дипломат пояснил, что в том случае если власти КНР решат помогать ВС РФ вооружением, то отношения Пекина не только с Вашингтоном, но и другими странами в мире столкнутся со значительными проблемами. Блинкен пояснил, что у Китая не получится с одной стороны предлагать киевскому режиму мирный план по урегулированию регионального кризиса, а с другой - предоставлять Москве военную поддержку.

Мы, без сомнений, введем меры, например, против китайских компаний или отдельных лиц, которые нарушат наши санкции или каким-либо другим способом будут замешаны в поддержке военных усилий России. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен: мир на основе признания территориальных приобретений России ослабит Устав ООН.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State