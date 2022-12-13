Блинкен: мир на основе признания территориальных приобретений России ослабит Устав ООН

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что мир на основе признания территориальных приобретений России ослабит Устав ООН, поэтому такой мир нельзя назвать устойчивым. Об этом иностранец сообщил коллегам в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. В Госдепе США призывают работать над укреплением норм по суверенитету, территориальной целостности независимых государств
США давно ясно заявили, еще до войны, что мы готовы участвовать в любых серьезных дипломатических усилиях, чтобы остановить российскую агрессию против Украины. Но история учит нас, что имеет значение то, каким будет мир.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Напомним, что с 23 по 27 сентября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик а также в Запорожской и Херсонской областях прошли народные референдумы по вопросу о вхождении в состав России. Подавляющее большинство их жителей по результатам голосования высказались за такой шаг.
Блинкен выступил против немедленного прекращения огня на Украине.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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