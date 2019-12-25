США собрались нанести Китаю новый удар в торговой войне

Белый дом может запретить импорт хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района.

США собрались нанести Китаю новый удар в рамках торговой войны. Об этом сообщили журналисты из The New York Times. По данным американского СМИ, администрация президента Дональда Трампа думает о возможности запрета на территории государства импорта хлопковой продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе КНР. Основной причиной для данной меры чиновники называют несоблюдение прав человека на производстве.

Источники The New York Times заявили о том, что ограничения также могут затронуть иностранных производителей одежды, которые используют в изготовлении товаров продукцию из Китая.

Напомним, что Синьцзян является основным источником хлопка, текстиля, нефтехимии в Китае. Произведенный на фабрике хлопок используют многие крупнейшие мировые производители одежды.

Китай прекратил закупать сельхозпродукцию из США.