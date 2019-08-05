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Китай прекратил закупать сельхозпродукцию из США

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В Пекине также не исключили повышение пошлин на продукцию.

В понедельник, 5 августа, стало известно о том, что Китай прекратил закупать сельхозпродукцию из США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Китай отказывается от более мягкой дипломатической стратегии в торговой войне и не хочет быть "боксерской грушей" для США. Угрозы Трампа ввести новые торговые пошлины только ухудшают ситуацию и ведут к полномасштабной торговой войне

заявили в компании Maybank Kim Eng Research Pte

Напомним, что ранее Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на  импорт из Китая в 300 млрд. долларов. Закон вступает в силу с 1 сентября. 

В итоге Китай предпринял контрмеры. В Пекине не исключили повышение пошлин на продукцию.

Ранее мы сообщали о том, что Россия с 10 августа приостановит ввоз яблок и груш из Китая. 

Видео:Vladimir Ganzhula/YouTube

Теги: китай, мировые новости, политика, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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