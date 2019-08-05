В Пекине также не исключили повышение пошлин на продукцию.

В понедельник, 5 августа, стало известно о том, что Китай прекратил закупать сельхозпродукцию из США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Китай отказывается от более мягкой дипломатической стратегии в торговой войне и не хочет быть "боксерской грушей" для США. Угрозы Трампа ввести новые торговые пошлины только ухудшают ситуацию и ведут к полномасштабной торговой войне заявили в компании Maybank Kim Eng Research Pte

Напомним, что ранее Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт из Китая в 300 млрд. долларов. Закон вступает в силу с 1 сентября.

В итоге Китай предпринял контрмеры. В Пекине не исключили повышение пошлин на продукцию.

Ранее мы сообщали о том, что Россия с 10 августа приостановит ввоз яблок и груш из Китая.

Видео:Vladimir Ganzhula/YouTube