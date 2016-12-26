Энтони Блинкен рассказал о поддержке Кишинева.

США следят "как ястреб" за развитием событий в Молдавии и Приднестровье. Соответствующей информацией с законодателями из профильного комитета по иностранным делам от Палаты представителей Конгресса поделился американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник выступил на слушаниях. Он объяснил, что в Вашингтон наращивает оказание финансовой поддержки Кишиневу, а также помощь по различным сферам, включая и безопасность.

И, конечно, мы также добиваемся того, чтобы наши европейские союзники и партнеры концентрировали внимание на вызовах и угрозах в адрес Молдавии. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В текущий момент американская сторона работает с ООН и другими международными организациями для того, чтобы гарантировать выделение необходимых материальных ресурсов для помощи Молдавии. Речь идет о том, что республика принимает у себя большой поток беженцев с территории Украины.

Блинкен: США думают о передаче Украине замороженных активов ЦБ РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State