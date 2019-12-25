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Блинкен: США думают о передаче Украине замороженных активов ЦБ РФ
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Блинкен: США думают о передаче Украине замороженных активов ЦБ РФ

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Госсекретарь США раскрыл планы, над которыми Госдеп работает с Минюстом и Минфином.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что США думают о передаче Украине замороженных активов российского Центробанка. Соответствующей информацией чиновник поделился на заседании местного комитета по ассигнованиям в Сенате Конгресса США.

Вопрос заключается в том, имеются ли у нас надлежащие положения, полномочия гражданского и уголовного права, касающиеся конфискаций. Минюст США изучает это. Знаю, что есть ряд идей.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Таким образом руководитель внешнеполитического ведомства оценил вопрос законодателей о возможности фактической конфискации замороженных авуаров ЦБ РФ, а также денежных средств крупных предпринимателей из РФ. По данному вопросу Госдеп США плотно работает с Минюстом и Минфином. Энтони Блинкен напомнил о том, что Вашингтон ввел блокирующие санкции в адрес ряда физических и юридических лиц.

Блинкен согласился, что США следует погасить задолженности перед ООН и вернуться в ЮНЕСКО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, заморозка активов, центробанк, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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