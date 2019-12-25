Блинкен согласился, что США следует погасить задолженности перед ООН и вернуться в ЮНЕСКО

Госсекретарь США рассказал, что эти международные форматы важны для Вашингтона.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен согласился с тем, что США следует погасить задолженности перед ООН и вернуться в ЮНЕСКО. Такие заявления руководитель внешнеполитического ведомства сделал в рамках заседания комитета по ассигнованиям в Сенате Конгресса США. По мнению чиновника, проблема с неполной выплатой денежных средств в рамках членских взносов в бюджет ООН должна быть решена.

Я разделяю взгляд о том, что невыполнение наших обязательств перед ООН в том, что касается бюджета, наших долгов, наносит нам же ущерб. Это ставит нас в невыгодную позицию. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен напомнил, что американские взносы в бюджет ООН является критически важным моментом не только для функционирования самой Всемирной организации, но и положительно влияет на то, чтобы Вашингтон мог добиваться успеха и вести дебаты в рамках данного международного формата. Относительно отсутствия в ЮНЕСКО глава Госдепа США подчеркнул, что ситуация "очевидным образом идет нам во вред".

Блинкен заявил о готовности США добиваться наказания РФ за приписываемые ей преступления.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State