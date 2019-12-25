Блинкен заявил о готовности США добиваться наказания РФ за приписываемые ей преступления

Госсекретарь США рассказал о том, что добивается наказания для ответственных за военные преступления на Украине.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о готовности США добиваться наказания для России за приписываемые ей военные преступления на территории Украины. Соответствующей информацией чиновник поделился с местными законодателями, выступая в комитете по ассигнованиям в Сенате Конгресса США.

Мы намерены сделать все, что в наших силах, как бы много времени на это ни потребовалось, чтобы обеспечить привлечение к ответственности за совершенные преступления. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о том, что специальная военная операция РФ на Украине призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения Донбасса. Дипломат отметил, что Вооруженные силы России намерены разоружить местных неонацистов.

Блинкен: США изучают возможность включения РФ в список стран - спонсоров терроризма.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State