Блинкен: США изучают возможность включения РФ в список стран - спонсоров терроризма

Глава Госдепа США считает, что Россия терроризирует народ Украины.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что США изучают возможность включения России в свой список стран - спонсоров терроризма. Такой информацией руководитель внешнеполитического ведомства поделился с местными законодателями, выступая в комитете по ассигнованиям в Сенате Конгресса США. Чиновник подчеркнул, что вопрос изучается в связи с началом специальной военной операции РФ на Украине.

Мы рассматриваем это…Юристы это изучают…Я не сомневаюсь, сенатор, что россияне терроризируют украинский народ. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Таким образом чиновник ответил на вопрос о возможности включения РФ в данный перечень. Вопрос госсекретарю США задал американский сенатор по имени Линдси Грэм. Он является представителем Республиканской партии от штата Южная Каролина. В рамках выступления Энтони Блинкен озвучил версию, согласно которой Москва якобы терроризирует население Украины.

Блинкен: США добиваются ухода российских сил с Украины.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State