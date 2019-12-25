Блинкен: США изучают возможность включения РФ в список стран - спонсоров терроризма

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что США изучают возможность включения России в свой список стран - спонсоров терроризма. Такой информацией руководитель внешнеполитического ведомства поделился с местными законодателями, выступая в комитете по ассигнованиям в Сенате Конгресса США. Чиновник подчеркнул, что вопрос изучается в связи с началом специальной военной операции РФ на Украине.
Мы рассматриваем это…Юристы это изучают…Я не сомневаюсь, сенатор, что россияне терроризируют украинский народ.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Таким образом чиновник ответил на вопрос о возможности включения РФ в данный перечень. Вопрос госсекретарю США задал американский сенатор по имени Линдси Грэм. Он является представителем Республиканской партии от штата Южная Каролина. В рамках выступления Энтони Блинкен озвучил версию, согласно которой Москва якобы терроризирует население Украины.
Блинкен: США добиваются ухода российских сил с Украины.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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