Блинкен: США добиваются ухода российских сил с Украины

Госсекретарь США рассказал о намерении не допустить, чтобы действия РФ на Украине повторились через некоторое время в будущем.

Энтони Блинкен заявил, что США добиваются ухода российских сил с Украины. Соответствующее заявление американский государственный секретарь сделал во время своего выступления перед законодателями из комитета по иностранным делам в Сенате Конгресса. Чиновник добавил, что Вашингтон хочет добиться также того, чтобы Москва не смогла провести аналогичную специальную военную операцию через несколько лет.

Считаю, было бы справедливо сказать, это не было бы ошибкой, что его цель - выдавить россиян с территории, которую они пытаются занять на востоке Украины. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен считает важным обратить внимание на то, что США должны гарантировать невозможность повторения Россией "этого упражнения" через месяц, год или даже пять лет. Он призвал коллег гарантировать для украинской стороны эффективный потенциал, который позволит Киеву обеспечивать свою оборону и сдерживание противника.

Блинкен: настал удобный момент, чтобы изменить связи России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State