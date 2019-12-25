Блинкен: настал удобный момент, чтобы изменить связи России

В Госдепе США рассказали об открытии новых стратегических возможностей из-за спецоперации РФ.

Блинкен считает, что настал удобный момент, чтобы изменить связи России с другими странами. Соответствующую информацией американский государственный секретарь поделился во время своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. По словам чиновника, власти США видят подходящие условия с точки зрения попыток ослабить российские связи с третьими странами из-за начала Россией специальной военной операции на Украине.

Ранее председатель профильного комитета Роберт Менендес обратил внимание госсекретаря США на тот факт, что некоторые третьи страны, включая Индию, поддерживают связи с РФ, несмотря на недовольство США.

Я думаю, сейчас очень важный для нас момент со стратегической точки зрения, поскольку многие страны, включая те, которые вы назвали, размышляют и, возможно, пересматривают некоторые отношения, в том числе с Россией. Энтони Блинкен, госсекретарь США

По мнению руководителя Госдепа США, со стратегической точки зрения следует поощрять и работать над тем, чтобы воспользоваться имеющимися возможностями. Блинкен добавил, что для изменения связей и приспособления стран потребуется время.

В Госдепе США хотят видеть победу Украины в борьбе с Россией.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

