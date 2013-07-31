В Госдепе США хотят видеть победу Украины в борьбе с Россией

Нед Прайс рассказал о двух направлениях работы США над данной задачей.

В Госдепартаменте заявили, что хотят видеть победу Украины в борьбе с Россией. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник заметил, что для достижения поставленной задачи Вашингтон работает по двум направлениям. В первую очередь США поставляют киевскому режиму военную помощь. С начала специальной военной операции объем этой поддержки составил порядка 3,8 млрд долларов. Во втором направлении оказывается давление на Москву за счет санкций, а также визовых и экспортных ограничений.

Мы хотим, чтобы Украина победила…Это то, что мы продолжим делать. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что российский президент Владимир Путин объявил утром 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине. Такие действия стали ответом на просьбу руководителей Донецкой и Луганской народных республик

о помощи.

Госдеп: сотрудники посольства США во вторник работали во Львове.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

