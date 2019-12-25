Госдеп: сотрудники посольства США во вторник работали во Львове

Нед Прайс рассказал о намерении вернуть дипломатов в Киев как можно быстрее.

Госдепартамент подтвердил, что сотрудники посольства США во вторник работали во Львове. Соответствующее заявление сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс во время регулярного брифинга в Вашингтоне. Чиновник подчеркнул, что дипломаты США впервые с 24 февраля вернулись для работы на территорию украинского города.

Я могу подтвердить, что заместитель главы миссии и сотрудники посольства сегодня посетили Львов, где продолжили сотрудничество с украинскими партнерами. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Нед Прайс не стал уточнять перед прессой, означает ли это, что теперь сотрудники американского посольства будут работать во Львове в постоянном режиме. В Госдепе США уточнили, что сейчас проводится анализ и дается оценка по безопасности такой работы. В настоящее время Вашингтон ускоряет свои усилия по возвращению дипломатов в столицу Украины.

В Госдепе не видят материальной помощи Китая России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

