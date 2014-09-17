В Госдепе не видят материальной помощи Китая России

Нед Прайс в очередной раз рассказал о последствиях попыток "помочь" России.

В Госдепе заявили, что пока не видят материальной помощи Китая России. Такое мнение в рамках регулярного брифинга с журналистами высказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник прокомментировал вопрос возможного обхода западных санкций российской стороной за счет поддержки Пекина. По словам чиновника, в Вашингтоне внимательно следят за развитием ситуации.

Мы внимательно отслеживаем. Согласно проведенной несколько недель оценке, мы не видим какой-либо поддержки со стороны Китая. Так остается и сегодня. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепартаменте США подчеркнули, что Китаю придется принимать свои решения относительно поддержки России. Вашингтон считает своей задачей говорить о последствиях для Пекина за подобные решения. Ранее Госдеп ясно высказался о том, что если любая страна попытаются компенсировать Москве экономический ущерб или предоставить оружие, материалы и снабжение, то эта деятельность повлечет за собой значительные последствия.

Госдеп: США не считает, что Россия серьезно подходит к переговорам по Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

