В Госдепе не видят материальной помощи Китая России

В Госдепе заявили, что пока не видят материальной помощи Китая России. Такое мнение в рамках регулярного брифинга с журналистами высказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник прокомментировал вопрос возможного обхода западных санкций российской стороной за счет поддержки Пекина. По словам чиновника, в Вашингтоне внимательно следят за развитием ситуации.
Мы внимательно отслеживаем. Согласно проведенной несколько недель оценке, мы не видим какой-либо поддержки со стороны Китая. Так остается и сегодня.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США
В Госдепартаменте США подчеркнули, что Китаю придется принимать свои решения относительно поддержки России. Вашингтон считает своей задачей говорить о последствиях для Пекина за подобные решения. Ранее Госдеп ясно высказался о том, что если любая страна попытаются компенсировать Москве экономический ущерб или предоставить оружие, материалы и снабжение, то эта деятельность повлечет за собой значительные последствия.
Госдеп: США не считает, что Россия серьезно подходит к переговорам по Украине.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все