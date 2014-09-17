Госдеп: США не считает, что Россия серьезно подходит к переговорам по Украине

Нед Прайс рассказал о том, что украинская сторона увидела во время общения с делегатами из Москвы.

США не считает, что Россия серьезно подходит к дипломатическому урегулированию конфликта с Киевом и к переговорам по Украине. С соответствующим заявлением на регулярном брифинге с журналистами выступил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Один из корреспондентов задал чиновнику вопрос о том, считает ли Вашингтон возможным проведение встречи или других контактов с российским руководством.

Мы поддерживаем дипломатический процесс, который ведет к снижению насилия и, в итоге, к завершению боевых действий путем диалога и дипломатии. Мы бы хотели, чтобы это случилось. Украинские партнеры тоже сказали, что хотели бы этого. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

По мнению США, украинские партнеры всегда были готовы встречаться с российской стороной или виртуально работать над проблемами. При этом якобы каждый раз они видели, что процесс общения не приносит значимого результата. При этом это происходило не из-за недостаточности усилий или воли Киева, а из-за "несерьезности" Москвы и Кремля.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

