Госдеп: США не раскроют данных о россиянах, подпавших под визовые ограничения

Нед Прайс заметил, что информация является конфиденциальной.

США не раскроют данных о россиянах, подпавших под визовые ограничения. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник ответил прессе на вопрос о том, кто попал под санкции Вашингтона из российских граждан.

Мы, разумеется, ведем перечень всех, кому была предоставлена виза в США….Поскольку информация о визах конфиденциальна, мы не можем раскрывать число тех из этих 655 лиц, у кого на тот момент была действующая виза. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Журналист поинтересовался у представителя Госдепа США о том, у скольких россиян имелась на момент введения против них ограничений действующая американская виза. Он также хотел знать о том, предупреждали ли власти США иностранцев об отзыве документа, разрешающего находиться на территории страны или въезжать в нее. Прайс отметил, что информация будет предоставлена этим лицам в том случае, если они решат подавать заявление на визу.

Напомним, что ограничения на въезд в США связаны с лицами, которых Вашингтон считает причастными к подавлению инакомыслия в России и за границей, а также в деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины, связанной с нарушением прав человека.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State